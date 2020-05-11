Температура в Петербурге за сутки опустится на 17 градусов

Сегодня, 11 мая, жителей Петербурга ждет резкое похолодание. Днем в городе будет настоящее лето, а уже ночью погода превратится в «зимнюю».

Согласно данным Северо-Западного гидрометцентра, в ближайшие сутки температура подскочит до 20 градусов, а после, ближе к ночи, в Петербурге похолодает примерно на 17 градусов.

Синоптики прогнозируют, что этой ночью в городе пройдет снег с дождем. Днем будет гораздо теплее — около 20 градусов. Во второй половине дня усилится юго-западный ветер, может начаться дождь, а температура резко снизится.

В ночь на 12 мая в Северной столице, согласно прогнозу, похолодает до трех градусов тепла. Днем во вторник воздух немного прогреется, однако будет намного холоднее, чем сегодня. Завтра ожидается около шести градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают резкое похолодание в европейской части России.