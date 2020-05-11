Синоптики обещают резкое похолодание в европейской части России

Синоптики обещают резкое похолодание в европейской части России
Ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

Россиян, которые проживают в центральных регионах страны, ждет резкое похолодание в ближайшую неделю.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости. В понедельник и во вторник, 11 и 12 мая, европейская часть России будет находиться в восточной периферии.

В понедельник россиян ждут «очень теплые воздушные массы», в центральных регионах прогнозируют около 20 градусов тепла, а во вторник воздух может прогреться до 25 градусов.

По словам Вильфанда, «ложбина низкого давления» будет двигаться в сторону Урала и к вечеру вторника похолодает более, чем на 10 градусов.

До выходных температура воздуха за окном будет на четыре-пять градусов ниже нормы. Также прогнозируется усиление ветра и возможные грозы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге потеплеет до 21 градуса тепла.

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