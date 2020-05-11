В понедельник в Петербурге потеплеет до 21 градуса тепла

В понедельник в Петербурге потеплеет до 21 градуса тепла
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Северной столице сегодня ожидается малооблачная погода. Столбик термометра в дневное время поднимется до 21 градуса.

В понедельник, 11 мая, температура воздуха ночью может опуститься до 9 градусов тепла, умеренный ветер будет дуть ночью с юга.

Как сообщили на официальном сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вечером прогнозируют кратковременные дожди и местами порывы сильного ветра.

В дневные часы небо начнут затягивать облака. Атмосферное давление в течение дня понизится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев с 12 мая обязали носить маски и перчатки в общественных местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Горожане должны будут иметь индивидуальные средства защиты, находясь в магазинах, аптеках, общественном транспорте, а также на улице.

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