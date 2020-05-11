Армянина нашли мертвым в бетономешалке в Сертолово

Уроженец Армении, приехавший в Ленобласть открывать свой бизнес, нашел труп своего партнера в пустой бетономешалке.

Днем 10 мая во всеволожскую полицию поступило заявление от 31-летнего уроженца города Арарат. Мужчина сообщил, что на территории гаража в Сертолово, где он планировал открыть производство плитки для тротуара, он нашел труп мужчины, с которым сотрудничал. Его труп был в бетономешалке, а его нога торчала наружу.

Как сообщает 47news, тело принадлежит 27-летнему соотечественнику заявителя, у которого имелась регистрация в Сертолово.

Предприниматель также рассказал правоохранителям, что он общался с партнером по телефону за несколько часов до обнаружения тела.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на берегу Финского залива нашли труп со связанными руками.