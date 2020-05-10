На берегу Финского залива нашли труп со связанными руками

На теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Как сообщили gazeta.spb.ru, в полицию Василеостровского района Петербурга поступил звонок – граждане заявили, что увидели труп мужчину на берегу Финского залива. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. При этом у гражданина связаны руки проводом от зарядного устройства.

По предварительным данным, тело принадлежит мужчине, которого считали пропавшем с 12 марта 2020 года. Теперь предстоит выяснить обстоятельства смерти и понять, как все произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волхове в реке плавал полусгнивший труп в песке и глине. Признаки насильственной смерти не обнаружены. Мужчине на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, телосложение стройное. Одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки, клетчатую цветную рубашку.