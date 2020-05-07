В Волхове в реке плавал полусгнивший труп в песке и глине

В Волховском районе Ленобласти обнаружен труп мужчины. Тело с гнилостными изменениями было измазано глиной и песком.

В среду, 6 мая, в отдел полиции сообщили о пугающей находке напротив магазина «Пятерочка» на Волховском проспекте. Труп плавал в воде.

Как стало известно gazeta.spb.ru,прибывшие правоохранители обнаружили в реке Волхов тело неизвестного мужчины: он плавал лицом вниз.

Признаки насильственной смерти не обнаружены. Мужчине на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, телосложение стройное. Одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки, клетчатую цветную рубашку.

Труп направлен в морг Волхова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мусорном баке на Курляндской нашли труп новорожденной. О правоохранителям рассказал мужчина.