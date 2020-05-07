Труп новорожденной нашли в мусорном баке на Курляндской

В Адмиралтейском районе Петербурга выясняют обстоятельства смерти новорожденной девочки. Тело ребенка нашли в мусорном контейнере.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп случайно обнаружил местный житель. Тело лежало в мусорном контейнере у одного из домов на Курляндской улице. О находке мужчина сообщил в полицию.

Правоохранители признаков насильственной смерти на теле ребенка не зафиксировали. Установлено, что девочка родилась недоношенной на восьмом месяце. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Камерами видеонаблюдения данный участок не оборудован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Саратовской области девочку-младенца нашли мертвой. Её тело обнаружили дети во время прогулки. Новорожденная вмерзла в лед, в реке она провела около месяца. Тело ребенка достал один из мужчин, которого позвали на помощь дети.