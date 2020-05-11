Смольный посоветовал жителям Петербурга выйти на прогулку

Смольный посоветовал жителям Петербурга выйти на прогулку
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургские власти порекомендовали местным жителям выйти на улице и подышать свежим воздухом.

Петербуржцам дали такой совет в Смольном после жалоб граждан на беспрерывно работающие репродукторы на юге Петербурга. Жители Северной столицы жаловались, что бесконечные повторы с просьбой оставаться дома сказались на их нервной системе.

После этого горожанам порекомендовали выйти на прогулку, однако делать это можно только в средствах индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, иначе правоохранители могут выписать штраф.

В Комитете по информации и связи также попросили жителей города обращаться по телефону Центра обработки вызовов 004 в случае новых сбоев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном назвали сумму штрафа за нарушение масочного режима.

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