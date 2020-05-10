В Смольном назвали сумму штрафа за нарушение масочного режима

За появление в общественных местах без перчаток и масок с 12 мая петербуржцев ждет штраф в размере 4 тысяч рублей. Об этом пресс-служба комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

«Особое внимание к средствам индивидуальной защиты в магазинах, в общественном транспорте, в такси, а также на улице. Можно использовать гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки. Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности предусмотрен штраф 4 тыс.рублей (статья 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга об административных правоотношениях)», -говорится в сообщении.

После 12 мая в Петербурге планируют ввести обязательный масочный режим. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин. Петербуржцев обяжут носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Без них горожан не будут пускать в магазины, многофункциональные центры и другие общественные помещения. Подписать соответствующее постановление планируется 10 мая. Вводить режим ориентировочно начнут после 12 мая.

В Петербурге выявлено 414 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число зараженных в городе достигло 7404 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 415 555 человек. Скончались 280 593, при этом 1 446 219 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 209 688 человек, умерли 1 915 . При этом 34 306 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.