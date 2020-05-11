Путин объявил о конце нерабочих дней

Путин объявил о конце нерабочих дней
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

С 12 числа будут вводить поэтапное смягчение ограничений.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране заканчивает период нерабочих дней. Уже со вторника граждане начнут работать, при этом глава государства отметил, что нельзя забывать о борьбе с коронавирусом. Россияне обязаны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции. Путин подчеркнул, что опасность пандемии есть даже в тех регионах, где почти нет заразившихся.

Таким образом, в России начинается поэтапное смягчение ограничений. Окончательное решение будут принимать власти регионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Дрозденко рассказал, как переболел коронавирусом. Он, соблюдая протокол, вернулся домой и вызвал врачей, которые взяли анализ на коронавирус. На следующий день пришел положительный результат.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин коронавирус нерабочие дни
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились 4 миллиона человек
В Москве накажут более 1,2 тысяч нарушителей самоизоляции
Эксперты назвали новый способ передачи коронавируса
Пользователи, которые не обновили Windows 7, все еще могут сделать это бесплатно
Мишустину, заболевшему коронавирусом, становится лучше
Петербурге остается в «коронавирусном» режиме до конца мая
Путин объявил о конце нерабочих дней
Названо условие открытия курортов в России этим летом