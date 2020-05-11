Путин объявил о конце нерабочих дней

С 12 числа будут вводить поэтапное смягчение ограничений.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране заканчивает период нерабочих дней. Уже со вторника граждане начнут работать, при этом глава государства отметил, что нельзя забывать о борьбе с коронавирусом. Россияне обязаны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции. Путин подчеркнул, что опасность пандемии есть даже в тех регионах, где почти нет заразившихся.

Таким образом, в России начинается поэтапное смягчение ограничений. Окончательное решение будут принимать власти регионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Дрозденко рассказал, как переболел коронавирусом. Он, соблюдая протокол, вернулся домой и вызвал врачей, которые взяли анализ на коронавирус. На следующий день пришел положительный результат.