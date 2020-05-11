Александр Дрозденко рассказал, как переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом и рассказал, как одновременно был вынужден работать и лечиться.

Глава области рассказал в интервью телеканалу ЛенТВ24, что в начале мая он должен был участвовать в запуске программ в Ленинградской области, а также решать вопросы о распределении средств на поддержку населения, сообщает Online47.ru.

Как раз в этот момент выяснилось, что среди членов правительства и заместителей губернатора появились первые зараженные. Тревогу вызвало то, что Дрозденко регулярно контактировал с людьми, у которых впоследствии диагностировали вирус.

Позже и сам Дрозденко почувствовал недомогание, когда ехал на работу. Он, соблюдая протокол, вернулся домой и вызвал врачей, которые взяли анализ на коронавирус. На следующий день пришел положительный результат.

Губернатор решил отказаться от госпитализации и остаться на домашней самоизоляции, продолжая работать из дома.

На пятый день заболевания врачи сказали губернатору: “Поздравляем! Вам удалось все пройти без осложнений на легкие”.

Следующие две недели у него проявлялись и другие симптомы инфекции и он продолжал следовать инструкциям врачей. Все это время Дрозденко вел совещания с правительством.

По словам Дрозденко, командная работа областного правительства сработала, «как лучшие подразделения элитных войск».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал о жизни Ленобласти после эпидемии.