Петербург побил антирекорд по рождаемости

Малышей родилось меньше, чем даже 9 лет назад. Фото: pixabay.com

Малышей родилось меньше, чем даже 9 лет назад. Фото: pixabay.com

В апреле количество появившихся на свет малышей было очень низким.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщили в комитете по записи актов гражданского состояния. В Санкт-Петербурге за апрель 2020 года родилось 3774 малыша – это самое маленькое количество за последние девять лет. Прошлый антирекорд был установлен в мае 2011 года – тогда на свет появились 3980 детей. Отмечается, что смертность при этом превысила рождаемость почти на две тысячи человек. Всего погибли более 5,3 тысяч петербуржцев, что также больше на 97 человек, чем в прошлом году.

Напоминаем, что свои коррективы вносит коронавирус, который подрывает здоровье граждан, а некоторые жизни и вовсе отнимает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт объяснила причину падения рождаемости в России. За первые три месяца текущего года в России родились более 338 тыс. детей, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.