В Петербурге от коронавируса погибла медсестра

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

За период пандемии в городе и регионе от инфекции скончались 17 медицинских работников.

Об этом стало известно сегодня,11 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. За этот понедельник от коронавируса скончались три медицинских работника. Среди них – медсестра, работавшая в Покровской больнице. Она заразилась инфекцией в учреждении, где трудилась на протяжении несколько последних лет.

Напоминаем, что в Санкт-Петербург и Ленинградской области с начала пандемии от коронавируса умерли 17 сотрудников различных медицинских учреждений. Самому молодому из них было 30, самому пожилому – 71 год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире коронавирусом заразились 4 миллиона человек. Данные уже подтвердили в ВОЗ. Россия занимает третье место по количеству зараженных.