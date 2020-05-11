В мире коронавирусом заразились 4 миллиона человек

Данные уже подтвердили в ВОЗ. Россия занимает третье место по количеству зараженных.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире действительно более четырех миллионов человек успели заразиться коронавирусом. Он отметил, что послабления можно вводить, но делать это необходимо медленно и осторожно, чтобы уберечь человеческие жизни.

Комментируя новости об открытии школ, глава ведомства подчеркнул, что там должны быть соблюдены все меры предосторожности, иначе инфекция будет быстро распространяться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Показатель смертности в России может увеличиться. Больше всего случаев инфицирования и летальных исходов зафиксировано в США, Испании, Италии и Великобритании.