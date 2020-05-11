В мире коронавирусом заразились 4 миллиона человек

В мире коронавирусом заразились 4 миллиона человек
Коронавирус. Фото: pixabay

Данные уже подтвердили в ВОЗ. Россия занимает третье место по количеству зараженных.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире действительно более четырех миллионов человек успели заразиться коронавирусом. Он отметил, что послабления можно вводить, но делать это необходимо медленно и осторожно, чтобы уберечь человеческие жизни.

Комментируя новости об открытии школ, глава ведомства подчеркнул, что там должны быть соблюдены все меры предосторожности, иначе инфекция будет быстро распространяться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Показатель смертности в России может увеличиться. Больше всего случаев инфицирования и летальных исходов зафиксировано в США, Испании, Италии и Великобритании.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ВОЗ коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Янино выражают опасение, что руководству МПБО-2 удастся избежать наказания
Петербург побил антирекорд по рождаемости
На Витебском проспекте «взорвался» тротуар
Петербуржцы под конец дня разошлись по домам
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Названо количество детей, которые могут претендовать на выплаты от государства
Путин запретил людям старше 65 нарушать режим самоизоляции
В мире коронавирусом заразились 4 миллиона человек