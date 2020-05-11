ВОЗ полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Темпы прироста числа инфицированных COVID-19 в стране стабилизируются. Такое заявление сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она выразила надежду, что Россия вышла на плато по заболеваемости новым вирусом. Как сообщает Bloomberg, в стране наблюдается самый низкий уровень смертности из-за коронавиурсной инфекции (ниже 1%).

По мнению ВОЗ, показатель смертности в России может увеличиться. Больше всего случаев инфицирования и летальных исходов зафиксировано в США, Испании, Италии и Великобритании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Татарстане отменяют пропуска для выхода из дома. С 12 мая режим самоизоляции станет для населения лишь рекомендацией. Граждане пожилого возраста также смогут выходить из дома. Кроме того, помимо масочного режима становится обязательным ношение перчаток.