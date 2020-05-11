В Татарстане отменяют пропуска для выхода из дома

В Татарстане с 12 мая планируют отменить пропускной режим для выхода из дома во время режима самоизоляции.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации республики. Оно отменяет ограничительные меры, которые были приняты 19 марта из-за сложившейся ситуации с Covid-19.

Так, с 12 мая режим самоизоляции станет для граждан лишь рекомендацией. При этом в течение двух недель все, кто прибывает в республику из других стран и регионов России, должны будут провести время в обсервации.

Пенсионеры также могут выходить из дома. Кроме того, помимо масочного режима становится обязательным ношение перчаток.

В регионе остаются под запретом проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, спортивных, торгово-развлекательных центров, ресторанов и кафе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти предложили продавать маски и перчатки по талонам.