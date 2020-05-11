В Ленобласти хотят продавать маски и перчатки по талонам

В Ленобласти хотят продавать маски и перчатки по талонам
Маски сейчас являются дефицитным и дорогим товаром. Фото: unsplash.com

В Ленобласти могут начать продавать индивидуальные средства защиты по талонам. По мнению депутата Законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова, это позволит снизить стоимость товаров.

Соответствующее обращение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову. По словам депутата, коронавирусная инфекция нового типа позволила взлететь ценам на защитные маски, перчатки и санитайзеры.

Как сообщили РИА Новости, Петров подчеркнул, что в стране существует достаточный запас средств защиты, однако цены на них продолжают расти. Так, если раньше цены на маски могли составлять 5 – 15 рублей, то сегодня можно встретить маски по стоимости и около 300 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие регионы стали лидерами по числу нарушений режима самоизоляции. Для определения таких субъектов использовалось соотношение количества составленных протоколов к числу жителей.

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