В Ленобласти хотят продавать маски и перчатки по талонам

В Ленобласти могут начать продавать индивидуальные средства защиты по талонам. По мнению депутата Законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова, это позволит снизить стоимость товаров.

Соответствующее обращение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову. По словам депутата, коронавирусная инфекция нового типа позволила взлететь ценам на защитные маски, перчатки и санитайзеры.

Как сообщили РИА Новости, Петров подчеркнул, что в стране существует достаточный запас средств защиты, однако цены на них продолжают расти. Так, если раньше цены на маски могли составлять 5 – 15 рублей, то сегодня можно встретить маски по стоимости и около 300 рублей.

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