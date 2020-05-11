Стали известны регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

Среди регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались юг России и Приморский край.

Для определения таких субъектов использовалось соотношение количества составленных протоколов к числу жителей.

Как рассказал представитель МВД России Юрий Валяев, который координирует взаимодействие с органами исполнительной власти российских субъектов, сообщили РИА Новости, в лидерах оказались Краснодарский, Ставропольский, Приморский края, а также Республика Дагестан.

Он также отметил, что при рассмотрении статистики по регионам следует понимать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все регионы различаются по численности населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса. В одной из провинций выявили 11 зараженных.