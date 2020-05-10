В Китае снова появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса

В Китае вновь может быть вспышка коронавируса. Фото: pixabay.com

В Китае вновь может быть вспышка коронавируса. Фото: pixabay.com

В одной из провинций выявили 11 зараженных.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации провинции Цзилинь. Там выявлено 11 человек, заразившихся коронавирусом, а это самый высокий показатель с 11 марта. Уточняется, что все заболевшие – это члены одной семьи, а также из знакомые. Таким образом, в Китае может вновь начаться вспышка заболевания.

«В соответствии с государственными стандартами определения эпидемиологический ситуации, провинция Цзилинь повышает уровень эпидемиологической угрозы города Шулань со среднего до высокого»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Коммунарке рассказали, в скольких случаях помогает аппарат ИВЛ при коронавирусе. Только 13,6% пациентов выживают после подключения к аппарату.