В Коммунарке рассказали, в скольких случаях помогает аппарат ИВЛ при коронавирусе

Средний возраст пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ, почти 64 года. Фото: https://pixabay.com

Средний возраст пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ, почти 64 года. Фото: https://pixabay.com

Только 13,6% пациентов выживают после подключения к аппарату.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook. Он написал, что из 125 пациентов, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких, выживают 17 человек. Это значит, что он помогает только 13,6% тяжелых больных.

Он также рассказал, что 30% пациентов, которым нужно подключение к аппарату, прибывают в реанимации благодаря скорой помощи. Еще часть переводят из других учреждений. Половина граждан поступает в Коммунарку при ухудшении самочувствия из госпитального отделения.

Средний возраст пациентов, подключенных к ИВЛ, почти 64 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, сколько аппаратов ИВЛ есть в Петербурге. В настоящее время нет необходимости использовать аппараты ИВЛ в полном объеме, сейчас задействовано только 196 единиц.