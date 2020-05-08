В Смольном рассказали, сколько аппаратов ИВЛ есть в Петербурге

Для обеспечения аппаратами ИВЛ всех больниц в полном объеме необходимо закупить еще 1,27 тысяч. Фото: pixabay.com

Для обеспечения аппаратами ИВЛ всех больниц в полном объеме необходимо закупить еще 1,27 тысяч. Фото: pixabay.com

В семнадцати стационарах Северной столицы для пациентов с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день 379 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в городском комитете по здравоохранению. При этом для инфицированных COVID-19 развернуто 5,8 тысяч коек в различных медицинских учреждениях и временных госпиталях. Кроме того, власти Петербурга подчеркивают, что дефицита в оборудовании и средствах индивидуальной защиты не наблюдается.

В настоящее время нет необходимости использовать аппараты ИВЛ в полном объеме, сейчас задействовано только 196 единиц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в комитете по здравоохранению Петербурга подтвердили еще три четыре летальных случая среди горожан, основной причиной которых стала коронавирусная инфекция.