В Комздраве Петербурга рассказали о новых жертвах коронавируса

В Комздраве Петербурга рассказали о новых жертвах коронавируса
Все погибшие страдали сопутствующими заболеваниями.ото: pixabay.com

За минувшие сутки в Северной столице от коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях скончались еще четверо человек.

В городском комитете по здравоохранению рассказали о последних жертвах заболевания. По данным ведомства, самому младшему из погибших было 58 лет, самой старшей стала женщина 88 лет. Оба пациента ушли из жизни в Александровской больнице. Кроме того, в Госпитале ветеранов войн в Невском районе умерли двое мужчин, 63 и 72 лет.

В комиссии по анализу летальных исходов отметили, что все пациенты имели хронические заболевания — сахарный диабет и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Тем не менее, основной причиной смерти названа двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в НИИ им. Джанелидзе от коронавирусной инфекции скончалась третья медсестра.

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