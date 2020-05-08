В НИИ Джанелидзе от коронавируса умерла третья медсестра

В Петербурге скончалась третья медсестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, заразившаяся коронавирусом. По последним данным, инфекция подтверждена у 111 сотрудников института.

Обо всем стало известно в пятницу, восьмого мая. В медицинском учреждении уже ушли из жизни операционная сестра отделения РХМДЛ Валентина Шужига, медсестры травматологического отделения НИИ Скорой помощи Авдонина Татьяна и Новикова Ольга.

Как рассказал главврач клиники Антон Повзун, сообщает «Санкт-Петербург», женщина ушла из жизни несколько дней назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для НИИ Джанелидзе построят новый корпус за 6,4 млрд рублей.