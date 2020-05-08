В НИИ Джанелидзе от коронавируса умерла третья медсестра

В НИИ Джанелидзе от коронавируса умерла третья медсестра
Диагноз медсестры не комментируют. Фото: pixabay

В Петербурге скончалась третья медсестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, заразившаяся коронавирусом. По последним данным, инфекция подтверждена у 111 сотрудников института.

Обо всем стало известно в пятницу, восьмого мая. В медицинском учреждении уже ушли из жизни операционная сестра отделения РХМДЛ Валентина Шужига, медсестры травматологического отделения НИИ Скорой помощи Авдонина Татьяна и Новикова Ольга.

Как рассказал главврач клиники Антон Повзун, сообщает «Санкт-Петербург», женщина ушла из жизни несколько дней назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для НИИ Джанелидзе построят новый корпус за 6,4 млрд рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
НИИ скорой помощи им. джанелидзе новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 34 населенных пунктах Ленобласти за сутки выявили коронавирус
В Лужском районе Ленобласти нашли захоронения солдатов, погибших во время ВОВ
Петербуржца судят за угон каршеринговго авто бизнес-класса
Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии после встречи с фурой на ...
Медведев: каждый матч «Зенита» без зрителей лишает клуб 80 млн рублей
В Петербурге нашли женщину, затушившую газировкой Вечный огонь
После жалобы пациентки на условия в «Ленэкспо» госпиталь проверит ...
На съемках «Аватара 2» актеров заставили сниматься в воде