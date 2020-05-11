СМИ пишут, что брат Малышевой болен коронавирусом

СМИ пишут, что брат Малышевой болен коронавирусом
Тест дает результат с точностью более 94 %. Фото: pixabay

Мужчина является главным врачом Боткинской больницы.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники. Утверждается, что брат-близнец телеведущей и врача Елены Малышевой Алексей Шабунин сдал анализы на коронавирус еще второго числа и получил положительный результат теста только сейчас. В сообщении сказано, что Шабунин работает главный врачом Боткинской больницы. Пока что никто официально не подтверждал и не опровергал данные.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 221 тысячи зараженных, летальных исходов — более двух тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева озвучила главный симптом для госпитализации при коронавирусе. Специалисты уверены, одышка является тревожным симптомом, поскольку свидетельствует об ухудшении дыхательной способности.

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