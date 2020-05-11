В Ленобласти вспыхнул частный дом

Его площадь составляет 80 квадратных метров. Спасатели уже справились с пламенем.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в поселке имени Свердлова примерно в пять часов вечера. Местные жители позвонили спасателям и рассказали, что горит частный дом. На место незамедлительно прибыли восемь человек и две единицы техники. Они обнаружили здание площадью в 80 квадратных метров, охваченный огнем.

На то, чтобы ликвидировать возгорание, потребовалось примерно полтора часа. Сведения о пострадавших до сих пор не поступали – скорее всего, все остались живы и невредимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы рассказали о мусоровозе, который горит в деревне Ладожский Трудпоселок.