В Пулково снова отменили ряд рейсов по России

В Пулково снова отменили ряд рейсов по России
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту продолжают отменять авиарейсы из-за сложной ситуации с коронавирусом. Сегодня из Пулково не вылетят 27 самолетов. Большинство из рейсов – внутри России.

Во вторник, 12 мая, пассажиры не смогут вылететь в Сочи, Пермь, Сыктывкар, Тюмень, Череповец, Анапу, Сочи, Москву, Вологду, Калининград, Симферополь, Казань, Екатеринбург, Якутск, Апатиты, Красноярск и Новосибирск. Также отменены международные рейсы в Минск и Ташкент.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, большинство самолетов все же вылетят из Петербурга и прибудут в российские города согласно запланированному расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту Пулково отменили 11 рейсов. Изменения в расписании затронули работу авиакомпаний Red Wings, «ЮТэйр», S7, «Аэрофлота» и других.

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