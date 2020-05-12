Брат Елены Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом

Главный врач ГКБ им. С. П. Боткина, родной брат телеведущей Елены Малышевой Алексей Шабунин подтвердил, что заразился новой инфекцией Covid-19.

Специалсит рассказал, что самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать. Как сообщили РИА Новости, в течение последнего времени его общение с коллегами проходит исключительно в онлайн-режиме.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. Данные о числе инфицированных по всему миру ежедневно обновляются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева назвала коронавирус одним из прекраснейших вирусов. Кандидат медицинских наук подчеркнула, что от инфекции не умирают дети. По ее мнению, корь является гораздо опаснее лишь потому, что от нее гибнут дети.