Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин предложил запустить со следующего месяца специальные кредиты на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от эпидемии отраслей.

По его словам, воспользоваться новой программой смогут все предприятия , а также социально ориентированные НКО. Кредиты будут выдаваться на полгода в размере одного МРОТа на сотрудника по льготной ставке в два процента.

Президент также подчеркнул, если предприятие на протяжении указанного срока сохранит занятость на уровне 90 процентов, то ему спишут весь кредит и проценты по нему. При сохранении занятости на 80 процентов — списывается половина кредита и процентов по нему.

Напомним, Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране со вторника, 12 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ запретил пенсионерам нарушать режим самоизоляции. Он подчеркнул, что люди старше 65 лет должны оставаться дома.

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