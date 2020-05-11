Путин запретил людям старше 65 нарушать режим самоизоляции

Он отметил, что для пенсионеров все ограничительные меры сохраняются.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем президент России Владимир Путин заявил во время совещания по ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что люди старше 65 лет должны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, так как они все еще находятся в зоне риска. Глава страны объяснил, что это не пустые слова, а вопрос жизни. Путин также выразил сожаление, что пенсионерам приходится быть постоянно дома и скучать по своим родным и близким, но иначе пока нельзя, «нужно еще потерпеть».

«Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла»,

— добавил глава государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о доплатах для врачей и соцработников. Так, глава государства заявил, что для врачей будет установлена выплата в размере 40 тысяч рублей за две недели работы, а для медиков, работающих непосредственно с зараженными больными, выплаты составят 60 тысяч рублей.