Путин запретил людям старше 65 нарушать режим самоизоляции

Путин запретил людям старше 65 нарушать режим самоизоляции
Пенсионеров просят потерпеть. Фото: pixabay.com

Он отметил, что для пенсионеров все ограничительные меры сохраняются.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем президент России Владимир Путин заявил во время совещания по ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что люди старше 65 лет должны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, так как они все еще находятся в зоне риска. Глава страны объяснил, что это не пустые слова, а вопрос жизни. Путин также выразил сожаление, что пенсионерам приходится быть постоянно дома и скучать по своим родным и близким, но иначе пока нельзя, «нужно еще потерпеть».

«Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла»,

— добавил глава государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о доплатах для врачей и соцработников. Так, глава государства заявил, что для врачей будет установлена выплата в размере 40 тысяч рублей за две недели работы, а для медиков, работающих непосредственно с зараженными больными, выплаты составят 60 тысяч рублей.

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