Названа причина пожара в больнице в больнице Святого Георгия

Названа причина пожара в больнице в больнице Святого Георгия
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

Пожар в больнице Святого Георгия произошел из-за неисправности проводки.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра. На месте работали 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь во Всеволожском районе сгорели два дачных дома. К месту происшествия были направлены три пожарных расчета.

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