За сутки в России скончались 107 человек с коронавирусом

В России зарегистрировано 107 новых смертей среди зараженных коронавирусом. Всего по официальным данным скончалось 2 тыс. 116 человек.

За последние сутки в стране выявлено 4 тыс. 704 случая коронавируса. Примерно 43,1% новых зараженных не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа на территории России.

Общее число заболевших достигло 232 тыс. 243. Коронавирусная инфекция зарегистрирована в 85 регионах страны.

Выздоровели 43 тыс. 512 пациентов. За последние сутки из медучреждений выписано 3 тыс. 711 человек.

В мире, по данным Роспотребнадзора, к 12 мая выявлен 4 млн 251 тыс. 71 случай коронавирус. Прирост за сутки составил 84 тыс. 545 случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области зарегистрированы 74 новых случая коронавируса.