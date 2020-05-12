Власти Петербурга окажут материальную помощь родным погибших при пожаре в больнице

Власти Петербурга окажут материальную помощь родным погибших при пожаре в больнице
Пожарные у больницы Святого Георгия. Фото: 78.mchs.gov.ru

Власти Петербурга окажут необходимую помощь, включая материальную, родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия. Такое заявление сделал градоначальник Александр Беглов.

Он выразил соболезнования родным. Губернатор также поручил проверить медоборудование, противопожарную безопасность и пути эвакуации тяжелых больных во всех стационарах Северной столицы.

При этом Беглов подчеркнул профессионализм персонала больницы, где произошел пожар — они начали эвакуацию до прибытия пожарных.

Напомним, все случилось сегодня утром, 12 мая, в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом. С пожаром боролись 75 сотрудников МЧС, прибывших на 15 спецмашинах. Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и неисправность проводки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больнице Святого Георгия перевели людей из горевшей реанимации на первый этаж здания.

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