УФАС Петербурга заподозрило картельный сговор в сфере уборки и санобработки территорий

Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела назначено на 2 июня. Фото: Baltphoto

Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела назначено на 2 июня. Фото: Baltphoto

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу подозревает три организации в нарушении Закона о защите конкуренции.

8 мая 2020 года УФАС возбудило антикартельное дело в отношении ООО «Восход», ООО «Аврора» и ООО «Волна». Инициаторами проверки деятельности вышеуказанных компаний стали природоохранная прокуратура Северной столицы, а также депутат Государственной Думы Антон Гетт.

Организации подозревают в картельном сговоре на 16-ти конкурсах, по проведению уборки и санитарной обработки в различных районах Петербурга. В общей сложности, соглашения заключены на 165 миллионов рублей. Сомнения в действиях компаний вызвали несколько фактов: заявки подавались с одного ip-адреса, электронная почта и телефон у организаций сходятся. Кроме того, компании минимально снижали начальную максимальную цену контракта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга удивила совместная закупка «ТЭК» и «Водоканала».