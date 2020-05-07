УФАС Петербурга аннулировало совместную закупку «ТЭК» и «Водоканала» на 433 млн рублей

УФАС Петербурга аннулировало совместную закупку &#171;ТЭК&#187; и &#171;Водоканала&#187; на 433 млн рублей
Руководитель УФАС России Вадим Владимиров отметил, что с «совместной закупкой» в ведомстве столкнулись впервые. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Антимонопольщики Петербурга аннулировали закупку «ТЭК» и «Водоканала» на 433 миллиона рублей после жалоб нескольких компаний.

По информации ведомства, торги организованы «Управлением заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса». Тот, кто выиграет конкурс, займется благоустройством территории после ремонта на сетях «ТЭК» и «Водоканала».

Три организации нашли нарушения в действиях заказчика. Они сочли незаконными требования организатора торгов, где указано, что участники могут подать подать заявки только на оба лота («ТЭК» и «Водоканал») сразу. Кроме того, победитель тендера может быть только один. Антимонопольная комиссия согласилась с претензиями компаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу выявило очередной возможный картель на рынке социального питания.

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