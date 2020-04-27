УФАС Петербурга приступил к расследованию нового дела о картеле на рынке соцпитания

УФАС Петербурга приступил к расследованию нового дела о картеле на рынке соцпитания
Это далеко не первое дело о картельном сговоре на рынке социального питания в Петербурге. Фото: pixabay.com

Управление антимонопольной службы Санкт-Петербурга возбудило новое дело о возможном картельном сговоре на рынке социального питания.

Инициатором разбирательств стало Бюро расследований ОНФ в Петербурге. По информации ведомства, четыре организации могли заключить противозаконное соглашение, участвуя в восьми конкурсах на поставки питания в социальных учреждениях города.

Общая сумма начальных минимальных цен контрактов составляет 59,7 миллионов рублей. УФАС удалось выяснить, что некоторые сотрудники подозреваемых компаний работают в нескольких организациях одновременно и использовали электронную почту для координации действий. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на рынке благоустройства в Северной столице.

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