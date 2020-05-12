За полтора месяца в Петербурге выявили 800 объектов, нарушивших коронавирусные ограничения

С 28 марта по 12 мая сотрудники районных администраций при взаимодействии с полицией и специалистами Роспотребнадзора проверили на соблюдение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, 62 400 коммерческих объектов.

О результатах проверок во вторник, 12 мая отчитались в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Мониторинг показал, что 800 объектов нарушали обязательные предписания. В их числе магазины одежды и других непродовольственных товаров, кафе и рестораны, салоны красоты, кальянные и многие другие.

Большая часть нарушителей после разъяснительной беседы прекратила работу добровольно, тем, кто игнорировал предупредительные меры, выданы уведомления о принудительном прекращении деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в торговых центрах Северной столицы прошел коронавирусный рейд.