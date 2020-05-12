Сотрудники воинской части в Петербурге украли у Минобороны топлива на 2 млн рублей

Начальнику склада вменяют нарушение части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Его подчиненный обвиняется по аналогичной статье, но ему также предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 УК РФ «Пособничество». Фото: pixabay.com

Начальнику склада вменяют нарушение части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Его подчиненный обвиняется по аналогичной статье, но ему также предъявлены обвинения по части 5 статьи 33 УК РФ «Пособничество». Фото: pixabay.com

Кронштадтский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении двоих сотрудников воинской части, которые на протяжении полугода систематически вывозили со склада Минобороны дизельное топливо.

Под видом «излишков» обвиняемые, с марта по август 2018 года, успели вывезти свыше 76 тысяч килограммов горючего, принадлежащего Министерству обороны РФ, передают в объединенной пресс-службе городских судов. Один из злоумышленников являлся начальником отдела хранения топлива, второй фигурант был его подчиненным.

Краденое горючее оба реализовывали стороннему покупателю, которому не сообщали о том, что товар добыт преступным путем. Таким образом, они нанесли ущерб военному ведомству на 2,1 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга заподозрила картель на рынке городской уборки.