Кронштадтский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении двоих сотрудников воинской части, которые на протяжении полугода систематически вывозили со склада Минобороны дизельное топливо.
Под видом «излишков» обвиняемые, с марта по август 2018 года, успели вывезти свыше 76 тысяч килограммов горючего, принадлежащего Министерству обороны РФ, передают в объединенной пресс-службе городских судов. Один из злоумышленников являлся начальником отдела хранения топлива, второй фигурант был его подчиненным.
Краденое горючее оба реализовывали стороннему покупателю, которому не сообщали о том, что товар добыт преступным путем. Таким образом, они нанесли ущерб военному ведомству на 2,1 миллиона рублей.
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