Стало известно, кто получит выплаты на покупку масок и перчаток в Петербурге

Всем обязательно носить и маски и перчатки. Фото: Pixabay

Всем обязательно носить и маски и перчатки. Фото: Pixabay

Более 1,8 млн жителей Петербурга получат единовременные денежные выплаты на приобретение медицинских масок и перчаток в этом мае.

Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выплаты в размере 800 рублей для покупки индивидуальных средств защиты полагаются некоторым категориям граждан. Такое решение было принято в связи с введением в городе обязательного масочного режима с 12 мая.

Так, на выплату могут рассчитывать пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, семьи с приемными детьми, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Город выделит деньги на каждого ребенка.

Кроме того, в Петербурге масками и перчатками обеспечат детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных организациях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 мая петербуржцев будут штрафовать за выход на улицу без масок и перчаток.