Россия вышла на второе место заболеваемости COVID-19

Согласно данным на 12 мая, в России зарегистрировано 232 243 подтвержденных диагноза коронавирусная инфекция нового типа.

Таким образом, страна оказалась на втором месте среди стран мира по числу зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Так, согласно онлайн-карте университета, первое место по числу выявленных случаев инфицирования по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где зарегистрировано более 1,3 млн положительных тестов.

После России, в рейтинге идет Испания, где более 227 тысяч зараженных и Великобритания — 224 тысячи случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России скончались 107 человек с коронавирусом. Всего по официальным данным скончалось 2 тыс. 116 человек.