Общепиты и рынки останутся под запретом в пяти районах Ленобласти

Рынки и заведения общественного питания пока оставили под запретом в районах Ленобласти, которые находятся в «красной зоне».

Работа рынков и предприятий общественного питания запрещена в областных районах, в которых зафиксирована наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Такое требование выдал Роспотребнадзор, сообщили в региональном правительстве.

Во вторник, 12 мая, Роспотребнадзор вынес предписание о сокращении перечня разрешенной деятельности в области. Так, в «красную» зону попали Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы.

Помимо общепита и рынков под запрет попала и торговля косметикой и парфюмерией в торговых центрах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выявили еще 74 случая коронавируса. За все время с начала эпидемии в регионе от коронавируса скончались шесть человек, а выздоровели 466 пациентов.