Месси избавился от бороды

Месси избавился от бороды
Месси. Фото: instagram.com/leomessi/

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси решил сменить имидж.

На одном из снимков, опубликованной в его Instagram, 32-летний футболист предстал без бороды, с которой он не расставался в течение последних лет.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провел 22 матча, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Испании. Деньги он передал Народной партии Мадрида. Помимо этого, он вместе с другими футболистами «Барселоны» отказался от 70% зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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