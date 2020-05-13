Месси избавился от бороды

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси решил сменить имидж.

На одном из снимков, опубликованной в его Instagram, 32-летний футболист предстал без бороды, с которой он не расставался в течение последних лет.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провел 22 матча, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Испании. Деньги он передал Народной партии Мадрида. Помимо этого, он вместе с другими футболистами «Барселоны» отказался от 70% зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.