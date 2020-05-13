Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Певица Татьяна Буланова рассказала об ухудшении самочувствия после выписки из больницы.

«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», — рассказала Буланова, сообщает «СтарХит».

Певица добавила, что лечится дома и верит в свое скорейшее выздоровление.

«Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это», — отметила она.

Напомним, 11 апреля в Петербурге госпитализировали артистку Татьяну Буланову. Певице стало плохо, после чего ее увезли в больницу в предынсультном состоянии. Пользователи Сети предполагали, что у нее мог случиться сердечный приступ или инсульт.

Татьяне Булановой в этом году исполнилось 51 год. Артистку от всего сердца поздравляли поклонники и коллеги. Теперь они надеются, что жизни певицы ничего не угрожает и скоро она вернется домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Экс-футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Владислав Радимов отныне будет отдавать четвертую часть своих доходов Татьяне Булановой, своей бывшей жене, с которой развелся в 2016 году.