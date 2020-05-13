Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Татьяна Буланова. Фото: instagram.com/bulanova.official/

Певица Татьяна Буланова рассказала об ухудшении самочувствия после выписки из больницы.

«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», — рассказала Буланова, сообщает «СтарХит».

Певица добавила, что лечится дома и верит в свое скорейшее выздоровление.

«Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это», — отметила она.

Напомним, 11 апреля в Петербурге госпитализировали артистку Татьяну Буланову. Певице стало плохо, после чего ее увезли в больницу в предынсультном состоянии. Пользователи Сети предполагали, что у нее мог случиться сердечный приступ или инсульт.

Татьяне Булановой в этом году исполнилось 51 год. Артистку от всего сердца поздравляли поклонники и коллеги. Теперь они надеются, что жизни певицы ничего не угрожает и скоро она вернется домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Экс-футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Владислав Радимов отныне будет отдавать четвертую часть своих доходов Татьяне Булановой, своей бывшей жене, с которой развелся в 2016 году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье певица татьяна буланова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Южной Корее зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом
Артем Дзюба попал в сферу интересов «Милана»
Ночью на Бестужевской улице горела квартира
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Некоторым петербуржцам предоставят выплаты для покупки медицинских масок
В Петербурге ожидается небольшой дождь и +12 градусов
Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице Святого Георгия
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 38 тысяч человек