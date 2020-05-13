В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Выздоровели после коронавируса 24 386 пациентов. Фото: Pixabay

В Индии за сутки число выявленных зараженных COVID-19 выросло более чем на 3,5 тысячи человек и достигло 74 281, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Лечение в стране проходят 47 480 человек, вылечились 24 386 пациентов (1 931 за сутки), скончались 2 415 человек (122 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 341 743 человека. Скончались 292 829 человек, при этом 1 602 436 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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