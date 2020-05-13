Аккаунт Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций США

Аккаунт Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций США
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили из-за санкций против него.

Обо всем стало известно в среду, 13 мая. Речь идет об ограничительных мерах, введенных США против чеченского лидера. По данным представителя Facebook, сообщили РИА Новости, американская компания действует «в рамках санкционного законодательства США».

Аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда он заявлял, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кадыров побрился налысо из-за просьб открыть парикмахерские в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Он заявил, что всем мужчинам стоит сделать так же, чтобы не было проблем с волосами. Глава Чечни напомнил, что подобным образом поступали предки.

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Аккаунт Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций США
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