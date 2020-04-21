Кадыров побрился налысо из-за просьб открыть парикмахерские

Кадыров побрился налысо из-за просьб открыть парикмахерские
Кадыров побрился налысо. Фото: https://www.instagram.com/groznytv/

Глава посоветовал всем остальным поступить так же.

Об этом стало известно сегодня,21 апреля. Обо всем сообщает «Грозный-Информ». Жители республики Чечня просили главу Рамзана Кадырова открыть парикмахерские и салоны красоты. Комментируя их просьбы, политик побрился налысо и продемонстрировал всем новую «прическу». Он заявил, что всем мужчинам стоит сделать так же, чтобы не было проблем с волосами. Кадыров напомнил, что подобным образом поступали предки.

Напоминаем, что в Чечне объявлен режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса. Многие магазины и заведения закрыты, в том числе парикмахерские.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кадыров ввел строгий карантин на выходные в Чечне. За нарушение карантина людей ждет увольнение. Выйти из дома могут только работники экстренных служб, медики, дорожники, коммунальщики и лица, имеющие спецпропуска оперативного штаба.

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