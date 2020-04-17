Кадыров ввел строгий карантин на выходные в Чечне

В субботу и воскресенье в Чечне будет действовать строгий карантин. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об ужесточении режима объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

За нарушение карантина людей ждет увольнение. Выйти из дома могут только работники экстренных служб, медики, дорожники, коммунальщики и лица, имеющие спецпропуска оперативного штаба.

«Если тех, кого не назвал, остановят на улице, их уволят с работы, потерпите эти два дня», — сказал Кадыров на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19.

В Чечне, по официальным данным, зарегистрировано 115 случаев коронавируса. Скончались пять человек. С 5 апреля в Республике усилен контроль при въезде. Всем пассажирам, прилетающим в Грозный из Москвы, необходимо иметь справки о прохождении теста на коронавирус.