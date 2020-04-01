Чеченская Республика 5 апреля закроется на въезд и выезд

Чечня станет первым российским регионом, перешедшим на режим полной самоизоляции. Ограничительные меры вступят в силу 5 апреля.
Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в среду, 1 апреля, во время прямого эфира в официальном аккаунте в Instagram. Он порекомендовал всем гражданам Чечни до воскресенья вернуться на территорию региона, поскольку со следующей недели административные границы будут закрыты на неопределенный срок.
Во всех населенных пунктах будет проводиться дезинфекция, а впускать на территорию Чечни разрешат только продовольственные и медицинских перевозок. Принятые меры осуществляются в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крымском полуострове со 2 апреля введут карантин из-за пандемии коронавируса.