Чеченская Республика 5 апреля закроется на въезд и выезд

Чечня станет первым российским регионом, перешедшим на режим полной самоизоляции. Ограничительные меры вступят в силу 5 апреля.

Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в среду, 1 апреля, во время прямого эфира в официальном аккаунте в Instagram. Он порекомендовал всем гражданам Чечни до воскресенья вернуться на территорию региона, поскольку со следующей недели административные границы будут закрыты на неопределенный срок.

Во всех населенных пунктах будет проводиться дезинфекция, а впускать на территорию Чечни разрешат только продовольственные и медицинских перевозок. Принятые меры осуществляются в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крымском полуострове со 2 апреля введут карантин из-за пандемии коронавируса.