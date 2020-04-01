В Крыму вводят режим карантина из-за пандемии коронавируса

В Севастополе с 31 мара действует режим обязательной самозиоляции для всех граждан. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Севастополе с 31 мара действует режим обязательной самозиоляции для всех граждан. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Крымском полуострове со 2 апреля будет действовать карантинный режим. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов.

Об этом Аксенов заявил на рабочем совещании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в среду, 1 апреля. В рамках карантинных мероприятий в полночь 2 апреля на Крымском мосту начнут работать блокпосты, которые будут досматривать весь транспорт, направляющийся в республику.

Глава полуострова отметил, что рассматривает возможность проверки поездов и авиатранспорта — в некоторых регионах такие меры уже активно вводятся. По мнению Аксенова, всеобщий карантин продлят еще на неделю, в связи с чем он призвал местных властей готовиться к выполнению полного объема соответствующих мер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Севастополе из-под надзора медиков сбежала женщина с подозрением на COVID-19.