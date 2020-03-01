В Севастополе сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

В Севастополе разыскивают женщину, которая может быть заражена короновирусом нового типа. Пациентка сбежала из инфекционной больницы.

«У нас есть решение суда, который мы инициировали, по принудительному помещению ее в инфекционное отделение», — цитирует «РИА Новости» главного государственного санитарного врача Республики Крым Наталью Пеньковскую.

Пеньковская уточнила. что женщина находится в розыске. Когда именно она покинула медицинское учреждение, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из карантина по коронавирусу сбежали пациентки Алла Ильина и Анна Рыбакова. К женщинам предъявили иски о принудительном возвращении в медицинское учреждение. Решением суда Ильину вновь поместили в карантинный бокс Боткинской больницы, коронавирус у неё не выявлен. Рыбакова в медучреждение вернулась добровольно.