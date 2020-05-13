Смольный выделил на поддержку бизнеса почти 10 млрд рублей

Смольный выделил на поддержку бизнеса почти 10 млрд рублей
Смольный готовит дополнительные налоговые льготы и отмену штрафов для представителей МСП, пострадавших в коронакризис. Фото: Baltphoto

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании в Законодательном собрании рассказал, что из городского бюджета выделено 3,9 млрд рублей на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Совещание состоялось в среду, 13 мая. Кроме того, в ходе выступления градоначальник напомнил, что Смольный подготовил второй пакет мер по поддержке МСП, который подразумевает еще 9,6 миллиардов рублей затрат на антикризисную помощь.

В частности, в эту сумму входят налоговые льготы, запрет на штрафы и пени за просроченную оплату счетов. Помимо прочего, работодателям частично компенсируют расходы на зарплаты сотрудников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусный кризис затронул и владельцев коммерческой недвижимости в Петербурге: они готовы пойти на мене выгодные сделки.

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